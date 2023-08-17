Індія не запросила Україну на саміт G20, але покликала Путіна. Нардеп: Звуть терористів, дивно

Голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Олександр Мережко назвав "несправедливою" позицію Індії, яка не запросила Україну на саміт G20, проте покликала диктатора Володимира Путіна. Про це він написав у Facebook.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, дії Індії потребують реакції, оскільки "порушують принцип справедливості та певного балансу у міжнародних відносинах".

"І це виглядає досить дивно, коли Індія запрошує представника терористичного режиму, людину, яка є воєнним злочинцем, і водночас не дає можливості бути представленій країні, яка захищається проти зовнішньої агресії", — заявив Мережко.

Він зазначив, що Індія поводиться не як "нейтральна країна", а дає майданчик агресору, ігноруючи жертву.

"Злочини Росії в Україні, насамперед такі, як агресія та геноцид, є також злочинами проти Індії як члена міжнародного співтовариства. Одним словом, позиція Індії є явно несправедливою і свідчить про те, що ця країна порушує ті принципи, які офіційно декларує", — резюмував парламентар.

15 серпня Велика двадцятка опублікувала перелік запрошених країн на саміт у Нью-Делі. Серед них немає України, але є Росія на чолі з диктатором Путіним.

На попередньому саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський презентував формулу миру з 10 пунктів. Зокрема, в неї входить відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій.

18 липня 2023 року агенція Reuters повідомила, що зустріч міністрів економіки та фінансів країн G20 завершилась без спільної підсумкової заяви, оскільки учасники не змогли погодити формулювання із засудженням вторгнення Росії до України.

Читайте також: Росія та Китай підтвердили партнерство після зустрічі глав МЗС на G20

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.