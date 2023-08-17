Индия не пригласила Украину на саммит G20, но позвала Путина. Нардеп: Зовут террористов

Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко назвал "несправедливой" позицию Индии, которая не пригласила Украину на саммит G20, однако позвала диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, действия Индии нуждаются в реакции, так как "нарушают принцип справедливости и определенного баланса в международных отношениях".

"И это выглядит довольно странно, когда Индия приглашает представителя террористического режима, человека, который является военным преступником, и в то же время не дает возможности быть представленной стране, которая защищается против внешней агрессии", — заявил Мережко.

Он отметил, что Индия проявляет себя не как "нейтральная страна", а дает площадку агрессору, игнорируя жертву.

"Преступления России в Украине, прежде всего такие, как агрессия и геноцид, являются также преступлениями против Индии как члена международного сообщества. Одним словом, позиция Индии явно несправедлива и свидетельствует о том, что эта страна нарушает те принципы, которые официально декларирует", — резюмировал парламентарий.

15 августа Большая двадцатка опубликовала список приглашенных стран на саммит в Нью-Дели. Среди них нет Украины, но есть Россия во главе с диктатором Путиным.

На предыдущем саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. В частности, в нее входит восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

18 июля 2023 года агентство Reuters сообщило, что встреча министров экономики и финансов стран G20 завершилась без общего итогового заявления, поскольку участники не смогли согласовать формулировку с осуждением вторжения России в Украину.

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