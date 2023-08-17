UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Индия не пригласила Украину на саммит G20, но позвала Путина. Нардеп: Зовут террористов

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 08:31
Индия не пригласила Украину на саммит G20, но позвала Путина. Нардеп: Зовут террористов - Фото
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: EPA)

Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко назвал "несправедливой" позицию Индии, которая не пригласила Украину на саммит G20, однако позвала диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, действия Индии нуждаются в реакции, так как "нарушают принцип справедливости и определенного баланса в международных отношениях". 

"И это выглядит довольно странно, когда Индия приглашает представителя террористического режима, человека, который является военным преступником, и в то же время не дает возможности быть представленной стране, которая защищается против внешней агрессии", — заявил Мережко.

Он отметил, что Индия проявляет себя не как "нейтральная страна", а дает площадку агрессору, игнорируя жертву. 

"Преступления России в Украине, прежде всего такие, как агрессия и геноцид, являются также преступлениями против Индии как члена международного сообщества. Одним словом, позиция Индии явно несправедлива и свидетельствует о том, что эта страна нарушает те принципы, которые официально декларирует", — резюмировал парламентарий.

  • 15 августа Большая двадцатка опубликовала список приглашенных стран на саммит в Нью-Дели. Среди них нет Украины, но есть Россия во главе с диктатором Путиным.
  • На предыдущем саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов. В частности, в нее входит восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.
  • 18 июля 2023 года агентство Reuters сообщило, что встреча министров экономики и финансов стран G20 завершилась без общего итогового заявления, поскольку участники не смогли согласовать формулировку с осуждением вторжения России в Украину.

Читайте также: Россия и Китай подтвердили партнерство после встречи глав МИД на G20

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путинИндияG20Александр Мережко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 