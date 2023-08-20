В ОП не згодні, що Індія "випала" для України, робота щодо участі в саміті триває

Київ не отримав запрошення на саміт G20 в Індії, проте українська сторона продовжує працювати з індійською над тим, щоб все ж взяти участь у цій зустрічі "в тому чи іншому форматі". Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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Журналіст попросив Жовкву прокоментувати те, що Індія "випала" як потенційний майданчик для "саміту миру", оскільки Україна не отримала запрошення на зустріч G20.

"Мені особисто не так зрозуміло, як вам, що Індія "випала". Знаєте, в дипломатії такий принцип: ніколи не говори ніколи. Ми працюємо з індійською стороною над залученням в тому чи іншому форматі України до участі в саміті G20. На цьому я поки що поставлю три крапки", – сказав Жовква.

15 серпня Велика двадцятка опублікувала перелік запрошених країн на саміт у Нью-Делі. Серед них немає України, але є Росія на чолі з Путіним. Участь Путіна ще не підтверджено.

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