RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В ОП не згодні, що Індія "випала" для України, робота щодо участі в саміті триває

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 22:21
В ОП не згодні, що Індія
Ігор Жовква (Фото - пресслужба форуму Україна 30)

Київ не отримав запрошення на саміт G20 в Індії, проте українська сторона продовжує працювати з індійською над тим, щоб все ж взяти участь у цій зустрічі "в тому чи іншому форматі". Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Журналіст попросив Жовкву прокоментувати те, що Індія "випала" як потенційний майданчик для "саміту миру", оскільки Україна не отримала запрошення на зустріч G20.

"Мені особисто не так зрозуміло, як вам, що Індія "випала". Знаєте, в дипломатії такий принцип: ніколи не говори ніколи. Ми працюємо з індійською стороною над залученням в тому чи іншому форматі України до участі в саміті G20. На цьому я поки що поставлю три крапки", – сказав Жовква.

Читайте також: Індія не запросила Україну на саміт G20, але покликала Путіна. Нардеп: Звуть терористів, дивно

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
самітІндіяІгор ЖовкваG20
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 