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Байден позвонит Зеленскому; оккупанты "на днях" готовят фейковые референдумы – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 21:26
Байден позвонит Зеленскому; оккупанты
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото - пресс-служба ОП)

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время созвониться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать о военной помощи США и поздравить с Днем Независимости Украины. Об этом сказал координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.

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Кирби заявил, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским подтвердит намерение США и далее "сплачивать свободный мир" и "активизировать союзников и партнеров" для поддержки Украины.

Он также сказал, что у Байдена нет планов относительно поездки в Киев, но если такая поездка "будет иметь смысл", такой вариант тоже рассмотрят.

Относительно ожидаемых действий Кремля Кирби сказал, что у США есть информация о подготовке "фиктивных референдумов" во временно оккупированных регионах Украины, возможно, "в течение нескольких дней". 

Он также напомнил, что "Соединенные Штаты и международное сообщество ясно дали понять, что любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными" и что "важно выявлять и противодействовать российской дезинформации в режиме реального времени".

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Сергей Бережной
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