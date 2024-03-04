Байден продлил на год чрезвычайное положение в США, связанное с российской агрессией

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден продлил еще на год действие режима чрезвычайного положения, введенного в 2014 году в связи с оккупацией Крыма и вооруженной агрессией России против Украины на Донбассе. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

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В документе отмечается, что "действия и политика, о которых идет речь в указе, продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Также указом американского президента продлено действие санкций против РФ.

Действие режима чрезвычайного положения, введенного в 2014 году, было несколько раз расширено. В частности, 21 февраля 2022 года после признания Россией правосубъектности террористических образований ЛНР и ДНР, ведь это решение противоречило обязательствам РФ по Минским соглашениям и представляло угрозу территориальной целостности Украины.