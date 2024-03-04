Байден продовжив на рік надзвичайний стан у США, пов'язаний з російською агресією

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден продовжив ще на рік дію режиму надзвичайного стану, який було запроваджено у 2014 році у зв'язку з окупацією Криму та збройною агресією Росії проти України на Донбасі. Відповідний документ опубліковано на сайті Білого дому.

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У документі зазначається, що "дії та політика, про які йдеться в указі, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Також указом американського президента продовжена дія санкцій проти РФ.

Дію режиму надзвичайного стану, введеного у 2014 році, було кілька разів розширено. Зокрема, 21 лютого 2022-го після визнання Росією правосуб’єктності терористичних утворень ЛНР та ДНР, адже це рішення суперечило зобов’язанням РФ за Мінськими угодами та становило загрозу територіальній цілісності України.