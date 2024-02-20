У Байдена анонсували "значний" пакет санкцій проти РФ через смерть Навального

Олексій Навальний (Фото: EPA)

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі анонсував черговий пакет санкцій проти РФ. Його оголосить президент США Джо Байден у п’ятницю, 23 лютого. Як передає The Washington Post, про це Кірбі сказав під час брифінгу у вівторок.

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Санкції будуть запроваджені у відповідь на смерть в російській колонії Олексія Навального. При цьому Кірбі додав, що США не встановили, як загинув політик, але відповідальність за його смерть лежить особисто на російському диктаторі Володимирі Путіні.

Оголошення нового санкційного пакета також припадає на другу річницю повномасштабної війни Росії проти України. Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що санкції будуть "значними" і охоплять різні сфери оборонно-промислового комплексу та економіки держави-агресора.

16 лютого росіяни заявили про смерть Навального в колонії Ямало-Ненецького округу. Пропагандисти Кремля писали, що у нього відірвався тромб.

Президент США Джо Байден заявив, що Путін несе відповідальність за смерть Навального у російській в'язниці та закликав ухвалити допомогу Україні.

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