У Байдена анонсировали "значительный" пакет санкций против РФ из-за смерти Навального

Алексей Навальный (Фото: EPA)

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал очередной пакет санкций против РФ. Его объявит президент США Джо Байден в пятницу, 23 февраля. Как передает The Washington Post, об этом Кирби сказал во время брифинга во вторник.

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Санкции будут введены в ответ на смерть в российской колонии Алексея Навального. При этом Кирби добавил, что США не установили, как погиб политик, но ответственность за его смерть лежит лично на российском диктаторе Владимире Путине.

Объявление нового санкционного пакета также выпадает на вторую годовщину полномасштабной войны России против Украины. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции будут "значительными" и охватят различные сферы оборонно-промышленного комплекса и экономики государства-агрессора.

16 февраля россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. Пропагандисты Кремля писали, что у него оторвался тромб.

Президент США Джо Байден заявил, что Путин несет ответственность за смерть Навального в тюрьме и призвал принять помощь Украине.

Читайте также: Taurus для Украины. Stern пишет, что из-за Навального Бундестага усилит давление на Шольца.