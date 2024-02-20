Taurus для України. Stern пише, що через Навального Бундестаг посилить тиск на Шольца

У Бундестазі хочуть подати заявку на постачання Україні систем озброєння великої дальності

Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

У Бундестазі хочуть посилити тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца для постачання Україні далекобійних озброєнь. Про це повідомило видання Stern, яке отримало відповідний документ коаліції.

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Журналісти пишуть, що фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, Партії зелених та Вільної демократичної партії хочуть подати спільну заявку на додаткову зброю для України.

Зазначається, що заява буде винесена на голосування цього тижня.

У документі прямо не згадується ракета Taurus, але у СДПН (партія Шольца) вважають, що смерть дисидента Олексія Навального у російській колонії "змусила переосмислити ситуацію".

Заявка передбачатиме постачання додаткових необхідних систем озброєння великої дальності.

У січні Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але загальний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.

Також у Бундестазі висловлювали побоювання з приводу ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін начебто не має можливості виробляти Taurus у найближчому майбутньому.

Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.

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