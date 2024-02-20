Taurus для Украины. Stern пишет, что из-за Навального Бундестаг усилит давление на Шольца
В Бундестаге хотят усилить давление на канцлера Германии Олафа Шольца для поставок Украине дальнобойных вооружений. Об этом сообщило издание Stern, которое получило соответствующий документ коалиции.
Журналисты пишут, что фракции Социал-демократической партии Германии, Партии зеленых и Свободной демократической партии хотят подать совместную заявку на дополнительное оружие для Украины.
Отмечается, что заявление будет вынесено на голосование на этой неделе.
В документе прямо не упоминается ракета Taurus, но в СДПГ (партия Шольца) считают, что смерть диссидента Алексея Навального в российской колонии "заставила переосмыслить ситуацию".
Заявка будет предусматривать поставку дополнительных необходимых систем вооружения большой дальности.
- В январе Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.
- Также в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем.
- Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.
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