Taurus для Украины. Stern пишет, что из-за Навального Бундестаг усилит давление на Шольца

В Бундестаге хотят подать заявку на поставку Украине систем вооружения большой дальности

Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

В Бундестаге хотят усилить давление на канцлера Германии Олафа Шольца для поставок Украине дальнобойных вооружений. Об этом сообщило издание Stern, которое получило соответствующий документ коалиции.

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Журналисты пишут, что фракции Социал-демократической партии Германии, Партии зеленых и Свободной демократической партии хотят подать совместную заявку на дополнительное оружие для Украины.

Отмечается, что заявление будет вынесено на голосование на этой неделе.

В документе прямо не упоминается ракета Taurus, но в СДПГ (партия Шольца) считают, что смерть диссидента Алексея Навального в российской колонии "заставила переосмыслить ситуацию".

Заявка будет предусматривать поставку дополнительных необходимых систем вооружения большой дальности.

В январе Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

Также в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем.

Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.

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