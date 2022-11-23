Байден пройдет медосмотр в ближайшие месяцы. Он здоров и ведет активную жизнь — Белый дом
23.11.2022, 10:32
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден в ближайшие месяцы пройдет медицинский осмотр, результаты которого будут обнародованы. Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
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По ее словам, у Байдена хорошее состояние здоровья и он ведет активный образ жизни.
Она отметила, что в ближайшие месяц американский президент пройдет медосмотр, результаты которого будут опубликованы так же, как и в прошлом году.
Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом предоставит информацию о здоровье Байдена прозрачно и это произойдет в "ближайшие пару месяцев".
- В конце 2021 года Байден заявил, что намерен снова избираться на должность президента США в 2024 году, если ему позволит здоровье.
- В июне 2022 года в Белом доме сказали, что он будет баллотироваться на второй срок на выборах 2024 года.
- Недавно он удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
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