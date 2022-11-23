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Байден пройдет медосмотр в ближайшие месяцы. Он здоров и ведет активную жизнь — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 10:32
Байден пройдет медосмотр в ближайшие месяцы. Он здоров и ведет активную жизнь — Белый дом - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден в ближайшие месяцы пройдет медицинский осмотр, результаты которого будут обнародованы. Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, у Байдена хорошее состояние здоровья и он ведет активный образ жизни.

Она отметила, что в ближайшие месяц американский президент пройдет медосмотр, результаты которого будут опубликованы так же, как и в прошлом году. 

Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом предоставит информацию о здоровье Байдена прозрачно и это произойдет в "ближайшие пару месяцев".

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Дмитро Гриниченко
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белый дом джо байден карин жан-пьер
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