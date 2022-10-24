Байден сказал, что спрашивать о его возрасте "полностью законно". Заявил, что здоров
Президент США Джо Байден заявил, что здоров умственно и физически, а также отметил, что задавать вопросы о его возрасте "полностью законно". Об этом он сказал в интервью американскому каналу MSNBC.
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По его словам, физически и умственно он способен отбыть потенциальный второй срок в Белом доме. Он отметил, что для избирателей "полностью законно" задаваться вопросом, сможет ли человек его возраста нормально справляться с обязанностями президента.
Байден заявил, что граждане должны обратить внимание на его "страсть к работе".
Глава Белого дома также пошутил, что не может смириться с тем, что в ноябре ему исполнится 80.
"Я даже не могу сказать, в каком возрасте буду. Я даже не могу вытолкнуть это изо рта", — сказал американский президент.
- 19 октября Байден заявил, что Путин оказался в невероятно сложном положении" в Украине, поэтому у него закончились другие варианты, кроме попытки запугать мирных жителей и вынудить их сдаться, но украинцы не пойдут на это.
- Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, но все будет зависеть от того, о чем захочет говорить диктатор.
- Недавно он удивил некоторых американских чиновников заявлением об опасности ядерной войны, так как в Вашингтоне не видят явных признаков ядерной эскалации со стороны России.
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