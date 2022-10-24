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Байден сказал, что спрашивать о его возрасте "полностью законно". Заявил, что здоров

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 11:33
Байден сказал, что спрашивать о его возрасте
Джо Байден (Фото: Joe Biden/Facebook)

Президент США Джо Байден заявил, что здоров умственно и физически, а также отметил, что задавать вопросы о его возрасте "полностью законно". Об этом он сказал в интервью американскому каналу MSNBC.

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По его словам, физически и умственно он способен отбыть потенциальный второй срок в Белом доме. Он отметил, что для избирателей "полностью законно" задаваться вопросом, сможет ли человек его возраста нормально справляться с обязанностями президента. 

Байден заявил, что граждане должны обратить внимание на его "страсть к работе". 

Глава Белого дома также пошутил, что не может смириться с тем, что в ноябре ему исполнится 80. 

"Я даже не могу сказать, в каком возрасте буду. Я даже не могу вытолкнуть это изо рта", — сказал американский президент.

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Дмитро Гриниченко
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США возраст джо байден
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