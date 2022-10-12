Байден: Путин — рациональный игрок. Он просчитался, когда думал, что его ждут в Украине
Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин является "рациональным игроком, который просчитался". Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
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По его словам, он думает, что Путин — рациональный игрок, который "значительно просчитался". Он отметил, что цели Путина в войне являются "иррациональными".
"Вы слушаете, что он говорит. Если вы послушаете речь, произнесенную им после того, как принималось это решение, то он говорил о всей идее — он должен быть лидером России, объединяющим всех русскоязычных. Я думаю, что это иррационально", — сказал Байден.
Байден считает, что Путин ошибочно полагал, что украинцы сдадутся после полномасштабного вторжения России.
"Я думаю, его цели не были рациональными. Я думаю, он считал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом России в Киеве, и это место, где его встретят, и я думаю, что он просто совершенно просчитался", — резюмировал он.
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