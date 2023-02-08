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Байден: Война и Путин — это испытание для мира и США. Америка едина в вопросе Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 08:21
Байден: Война и Путин — это испытание для мира и США. Америка едина в вопросе Украины - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его страна едина в вопросе поддержки Украины в войне против России. Об этом он сказал во время ежегодного послания в Конгрессе.

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По его словам, война РФ против Украины является наибольшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Он назвал агрессию, начатую диктатором Владимиром Путиным, испытанием для США и мира. 

"Будем ли мы отстаивать самые основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить без тирании? Станем ли мы на защиту демократии? Ибо такая защита важна для нас, потому что она поддерживает мир и предотвращает появление потенциальных агрессоров, которые могут угрожать нашей безопасности", — сказал Байден.

Американский президент заявил, что США объединили НАТО и создали глобальную коалицию, а также поддерживали украинский народ. 

Байден подчеркнул, что Америка едина в поддержке Украины и заверил, что помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется. 

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Дмитро Гриниченко
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