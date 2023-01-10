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Байрактар с вертикальным взлетом: в Турции испытали перспективный прототип дрона – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 19:16
Байрактар с вертикальным взлетом: в Турции испытали перспективный прототип дрона – видео - Фото
Новый Bayraktar (Фото - скриншот из видео)

В Турции прошли удачные испытания перспективного прототипа нового дрона Bayraktar DİHA с системой вертикального взлета. Об этом сообщает в Twitter компания Baykar.

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Компания опубликовала видео испытаний нового дрона. Комментарии отмечено, что его "рабочая высота полета – 8000 футов" (около 2 700 метров).

Компания Baykar объявила о намерении создать легкий разведывательный БПЛА с системой вертикального взлета в 2019 году. 

Сергій Бережний
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Bayraktar дрон БПЛА Турция испытания байрактар
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