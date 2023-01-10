Байрактар с вертикальным взлетом: в Турции испытали перспективный прототип дрона – видео
10.01.2023, 19:16
Новый Bayraktar (Фото - скриншот из видео)
В Турции прошли удачные испытания перспективного прототипа нового дрона Bayraktar DİHA с системой вертикального взлета. Об этом сообщает в Twitter компания Baykar.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Компания опубликовала видео испытаний нового дрона. Комментарии отмечено, что его "рабочая высота полета – 8000 футов" (около 2 700 метров).
#BayraktarDİHA 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşu— BAYKAR (@BaykarTech) January 9, 2023
#BayraktarVTOL 8000 feet Operational Altitude Flight #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/6ynFto3BbU
Компания Baykar объявила о намерении создать легкий разведывательный БПЛА с системой вертикального взлета в 2019 году.
- 14 декабря 2022 года успешно прошло первое воздушное испытание беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии