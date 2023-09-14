BBC: В 2022 году российский Су-27 пытался сбить британский самолет-разведчик в Черном море

В сентябре 2022 года российский самолет Су-27 пытался сбить британский самолет-разведчик в Черном море. Об этом сообщило издание BBC со ссылкой на собственные источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным журналистов, в прошлом году британский самолет RAF RC-135 Rivet Joint выполнял миссию по наблюдению за Черным морем и столкнулся с двумя российскими истребителями Су-27.

Перехваченные сообщения показывают, что один из российских летчиков думал, что ему было дано разрешение атаковать британский самолет после неоднозначной команды с российской наземной станции.

Когда два Су-27 приблизились к британскому самолету, то получили слова "у вас есть цель" от диспетчера — это выражение один из российских летчиков истолковал как разрешение на стрельбу.

Источники BBC говорят, что свободные выражения, похоже, демонстрируют высокую степень непрофессионализма россиян, так как летчики НАТО используют очень точные формулировки, когда запрашивают и получают разрешение на стрельбу.

Российский летчик выпустил ракету класса "воздух-воздух", которая успешно стартовала, но не достигла цели — это был промах, а не неисправность.

Собеседники издания сообщили, что тогда между российскими летчиками произошел скандал, пилот второго Су-27 не думал, что они получили разрешение на стрельбу и обругал своего товарища, но тот выпустил еще одну ракету, которая упала с крыла из-за неисправности или прерывания запуска.

Тогда в Минобороны Британии подтвердили факт инцидента после того, как россияне объяснили его "технической неисправностью".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.