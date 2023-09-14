BBC: У 2022 році російський Су-27 намагався збити британський літак-розвідник у Чорному морі

У вересні 2022 року російський літак Су-27 намагався збити британський літак-розвідник у Чорному морі. Про це повідомило видання ВВС із посиланням на власні джерела.

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За даними журналістів, минулого року британський літак RAF RC-135 Rivet Joint виконував місію зі спостереження за Чорним морем та зіткнувся з двома російськими винищувачами Су-27.

Перехоплені повідомлення показують, що один із російських льотчиків думав, що йому було надано дозвіл атакувати британський літак після неоднозначної команди з російської наземної станції.

Коли два Су-27 наблизилися до британського літака, то отримали слова "у вас є ціль" від диспетчера — цей вислів один із російських льотчиків витлумачив як дозвіл на стрільбу.

Джерела BBC кажуть, що вільні висловлювання, схоже, демонструють високий рівень непрофесійності росіян, оскільки льотчики НАТО використовують дуже точні формулювання, коли запитують і отримують дозвіл на стрільбу.

Російський льотчик випустив ракету класу "повітря-повітря", яка успішно стартувала, але не досягла цілі — це був промах, а не несправність.

Співрозмовники видання повідомили, що тоді між російськими льотчиками стався скандал, пілот другого Су-27 не думав, що вони отримали дозвіл на стрільбу і вилаяв свого товариша, але той випустив ще одну ракету, яка впала з крила через несправність або переривання запуску.

Тоді у Міноборони Британії підтвердили факт інциденту після того, як росіяни пояснили його "технічною несправністю".

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