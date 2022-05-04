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Беглый экс-глава МВД Захарченко звонил Вилкулу с призывом сдать Кривой Рог России

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 14:52
Беглый экс-глава МВД Захарченко звонил Вилкулу с призывом сдать Кривой Рог России - Фото
Александр Вилкул (Скриншот видео)

Сбежавший в Россию в 2014 году экс-глава МВД Виталий Захарченко в первые дни войны звонил начальнику военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу с предложением сдать город оккупантам. Об этом Вилкул рассказал в интервью Украинской правде.

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По словам главы ВА Кривого Рога, Захарченко, с которым они вместе работали в Кабмине времен беглого экс-президента Виктора Януковича позвонил ему на второй день полномашстабного вторжения РФ.

"Это же было на второй день, в тот момент, когда флажки на карте двигались с ужасающей скоростью. [Позвонил] с таким вот предложением: Александр Юрьевич, вы же умный человек, вы понимаете, что ситуация уже предопределена. Подпишите, пожалуйста, от имени Кривого Рога какой-то там договор с оккупантами о любви, дружбе, взаимопонимании, взаимопомощи, и будете большим человеком, как он выразился, в "новой Украине", – рассказал Вилкул.

По его словам, в ответ он послал Захарченко "очень длинным нецензурным выражением", а также сообщил об этом звонке в спецорганы.

СПРАВКА. Виталий Захарченко с 26 февраля 2014-го находится в розыске СБУ и скрывается от правосудия в России. Захарченко подозревают в том, что он санкционировал превышение власти и служебных полномочий силовиками в противостоянии с активистами Майдана, что в итоге привело к массовым жертвам. Также он проходит подозреваемым по делу об организации умышленных убийств и покушений во время Майдана в феврале 2014 года. В России Захарченко учредил "фонд Юго-Восток", финансирующий террористов на Донбассе. Активно участвует в антиукраинской пропаганде. Год назад Печерский суд Киева заочно арестовал Захарченко.

Также Вилкул сообщил, что примерно на 10-й день полномасштабной войны объявился экс-нардеп Олегу Царев, которого вчера Шевченковский суд Киева заочно приговорил к 12 годам тюрьмы.

"Я лег спать в три ночи, а в шесть утра проснулся по будильнику, меня закидали скриншотами с его Telegram-канала, где он написал свой известный текст в стиле "Хенде хох, сдавайтесь!". Я, не сильно долго думая, слегка спросонья отскринил, выставил в Facebook и сверху там послал. Понимаю, что не парламентское выражение, но таким образом выразил свои эмоции", – рассказал Вилкул.

Беглый экс-глава МВД Захарченко звонил Вилкулу с призывом сдать Кривой Рог России

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Оксана Житнюк
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