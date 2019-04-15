Бекешкина: Дебаты нужны, чтобы немножко включить голову

Ирина Бекешкина (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Публичные дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским необходимы, так как они являются своего рода собеседованием в конкурсе на высший пост в государстве, считает директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Конкурсная комиссия, по логике Бекешкиной, - это все граждане Украины.

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"И вот они смотрят эти дебаты и решают, кто, собственно, пригоден для того, чтобы занять эту должность. Нужны дебаты! Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову. А если дебатов нет, то и нет для нее пищи, чтобы она включалась", - сказала социолог.

Она отмечает, что в обществе есть запрос на дебаты (более 70%, по данным Деминициатив, считают, что дебаты нужны), но этот запрос плохо удовлетворяется.

"И если Порошенко - это известность, которая многим не нравится, то Зеленский - это неизвестность, которая многим нравится, потому что в эту неизвестность вкладывается разный смысл", - говорит Бекешкина.

"Он (Зеленский, - ред.) избегает конкретики, поэтому это позволяет различным избирателям вкладывать разный смысл в то, что он будет делать. Я считаю, что разочарование в данном случае будет, потому что слишком много очарования", - спрогнозировала социолог.

14 апреля Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский. Порошенко позвал его на канал ICTV 15 апреля, а 19 апреля - на Суспільне. Зеленский же настаивает, чтобы дебаты прошли 19 апреля, но не в студии Суспільного, а на стадионе.