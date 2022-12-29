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Беларусь не проводит мобилизацию, скорее Лукашенко изучает негативный опыт РФ — посол в РБ

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 15:17
Беларусь не проводит мобилизацию, скорее Лукашенко изучает негативный опыт РФ — посол в РБ - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: EPA)

В Беларуси пока не проводят мобилизацию, а режим диктатора Александра Лукашенко изучает негативный опыт призыва в России. Об этом сообщил посол Украины в РБ Игорь Кизим в интервью Европейской правде.

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По его мнению, настоящая мобилизация в Беларуси пока не идет, а Минск больше изучает негативный опыт России. Он отметил, что нет информации о призыве на территории РБ.

Кизим заявил, что, возможно, идет скрытая мобилизация, но, скорее всего, повестки приходят для уточнения данных, чтобы знать, на какой ресурс можно рассчитывать в случае призыва. 

"Они хотят знать четко цифры, кто может быть мобилизован. Собственно, на это настроена система. Следует понимать, что в Беларуси очень структурированная с точки зрения власти система. Это полицейская форма управления государством и очень жесткая централизованная власть. Поэтому любой военкомат может пригласить кого-либо на проверку", — сказал посол. 

Дипломат подчеркнул, что за счет военной дисциплины во всех структурах Беларуси они сделают мобилизацию, когда захотят, располагая точными цифрами относительно имеющихся ресурсов. 

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Дмитро Гриниченко
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война беларусь мобилизация александр лукашенко игорь кизим
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