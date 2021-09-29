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Беларусь приостановила предоставление правовой помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 15:15
Беларусь приостановила предоставление правовой помощи Украине - Фото
Генеральная прокуратура Беларуси (Фото – Белта)

Беларусь приостановила работу по материалам, поступившим от прокуратур Украины, Польши и стран Балтии. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает беларуское государственное агентство Белта.

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Швед заявил, что якобы Украина, Польша и страны Балтии "фактически игнорируют" взятые на себя обязательства по сотрудничеству с властями Беларуси "практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией".

По его словам, Беларусь приостановила работу "по некоторым материалам, поступившим из этих стран". Швед заявил, что ситуацию анализируют и речь идет о том, нужны ли подобного рода международные соглашения.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис генпрокурора.

Денис Юдин
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правовая помощь беларусь андрей швед
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