Беларусь приостановила предоставление правовой помощи Украине

Беларусь приостановила работу по материалам, поступившим от прокуратур Украины, Польши и стран Балтии. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает беларуское государственное агентство Белта.

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Швед заявил, что якобы Украина, Польша и страны Балтии "фактически игнорируют" взятые на себя обязательства по сотрудничеству с властями Беларуси "практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией".

По его словам, Беларусь приостановила работу "по некоторым материалам, поступившим из этих стран". Швед заявил, что ситуацию анализируют и речь идет о том, нужны ли подобного рода международные соглашения.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис генпрокурора.

1 августа 2021 года режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко попытался принудительно вернуть спортсменку Тимановскую с Олимпиады в Токио. Накануне она раскритиковала беларуские спортивные власти. Ее привезли в аэропорт Токио и собирались посадить на рейс до Стамбула двое представителей делегации Беларуси, но вмешалась общественность и полиция. Тимановская получила польскую гуманитарную визу.

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Денис Юдин

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