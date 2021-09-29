Беларусь приостановила предоставление правовой помощи Украине
29.09.2021, 15:15
Генеральная прокуратура Беларуси (Фото – Белта)
Беларусь приостановила работу по материалам, поступившим от прокуратур Украины, Польши и стран Балтии. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, сообщает беларуское государственное агентство Белта.
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Швед заявил, что якобы Украина, Польша и страны Балтии "фактически игнорируют" взятые на себя обязательства по сотрудничеству с властями Беларуси "практически по всем преступлениям, в том числе связанным с коррупцией".
По его словам, Беларусь приостановила работу "по некоторым материалам, поступившим из этих стран". Швед заявил, что ситуацию анализируют и речь идет о том, нужны ли подобного рода международные соглашения.
LIGA.net обратилась за комментарием в Офис генпрокурора.
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