Беларусь заявила о "напряжении" на границе с Украиной. В ЦПД ответили

Угроза поступает из Беларуси, ведь там есть российские ДРГ, отметили в Центре противодействия дезинформации

Украинский пограничник (Фото: ГНСУ)

Заявления Министерства обороны Беларуси о нарастании "напряжения" на границе с Украиной могут быть провокацией со стороны России для того, чтобы оттянуть украинские силы с линии фронта. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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"Информационная операция России по нагнетанию на границе с белорусами раскручивается. Уже подключены военкоры, рассказывающие, что мы готовим нападение на Беларусь", — отметили в ЦПД.

По информации центра, уже неделю как РФ распространяет разного рода "вбросы", которые отрабатывают белорусские пограничники. Однако угроза поступает из Беларуси, ведь там есть российские диверсионно-разведывательные группы.

В центре заявили, что задача россиян – посредством нагнетания оттянуть больше украинских сил на границу с Беларусью.

"Любая информация о нашей активности в пограничной зоне является ложью. Наличие россиян со стороны Беларуси в качестве ДРГ – есть. Но для вторжения сил там нет", – говорится в сообщении ЦПД.

Утром 29 июня Минобороны Белоруссии сообщило, что на границе с Украиной якобы наблюдается усиление "напряжения". В ведомстве утверждают, что Украина якобы стягивает войска к границе, минирует территории и строит там инженерные заграждения.

В частности, говорилось, что в Житомирской области Вооруженные Силы Украины якобы сосредоточили боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, дальнобойную артиллерию и другую военную технику.

10 мая издание NYT писало, что неподалеку от белорусского города Осиповичи с марта 2023 года идет строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.

31 мая ЦПД сообщил, что Беларусь продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной – и этим помогает российским властям в информационной войне.

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