Білорусь заявила про "напругу" на кордоні з Україною. У Центрі протидії дезінформації відповіли

Загроза надходить з Білорусі, адже там є російські ДРГ, зазначили в Центрі протидії дезінформації

Український прикордонник (Фото: ДПСУ)

Заяви Міністерства оборони Білорусі про наростання "напруги" на кордоні з Україною можуть бути провокацією з боку Росії для того, щоб відтягнути українські сили з лінії фронту. Про це йдеться у повідомленні Центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

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"Інформаційна операція Росії по нагнітанню на кордоні з білорусами розкручується. Вже підключені воєнкори, які розповідають, що ми готуємо напад на Білорусь", – зазначили в ЦПД.

За інформацією центру, вже тиждень як РФ поширює різного роду "вкиди", які відпрацьовують білоруські прикордонники. Однак загроза надходить з Білорусі, адже там є російські диверсійно-розвідувальні групи.

У центрі заявили, що задача росіян – за допомогою нагнітання відтягнути більше українських сил на кордон з Білоруссю.

"Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян зі сторони Білорусі в якості ДРГ – є. Але для вторгнення сил там немає", – йдеться у повідомленні ЦПД.

Вранці 29 червня Міноборони Білорусі повідомило, що на кордоні з Україною нібито спостерігається посилення "напруги". У відомстві стверджують, що Україна нібито стягує війська до кордону, мінує території та будує там інженерні загородження.

Зокрема, йшлося про те, що в Житомирській області Збройні Сили України нібито зосередили бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, далекобійну артилерію та іншу військову техніку.

10 травня видання NYT писало, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.

31 травня ЦПД повідомив, що Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні.

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