Білорусь заявила про "напругу" на кордоні з Україною. У Центрі протидії дезінформації відповіли
Заяви Міністерства оборони Білорусі про наростання "напруги" на кордоні з Україною можуть бути провокацією з боку Росії для того, щоб відтягнути українські сили з лінії фронту. Про це йдеться у повідомленні Центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
"Інформаційна операція Росії по нагнітанню на кордоні з білорусами розкручується. Вже підключені воєнкори, які розповідають, що ми готуємо напад на Білорусь", – зазначили в ЦПД.
За інформацією центру, вже тиждень як РФ поширює різного роду "вкиди", які відпрацьовують білоруські прикордонники. Однак загроза надходить з Білорусі, адже там є російські диверсійно-розвідувальні групи.
У центрі заявили, що задача росіян – за допомогою нагнітання відтягнути більше українських сил на кордон з Білоруссю.
"Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян зі сторони Білорусі в якості ДРГ – є. Але для вторгнення сил там немає", – йдеться у повідомленні ЦПД.
Вранці 29 червня Міноборони Білорусі повідомило, що на кордоні з Україною нібито спостерігається посилення "напруги". У відомстві стверджують, що Україна нібито стягує війська до кордону, мінує території та будує там інженерні загородження.
Зокрема, йшлося про те, що в Житомирській області Збройні Сили України нібито зосередили бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, далекобійну артилерію та іншу військову техніку.
- 10 травня видання NYT писало, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.
- 31 травня ЦПД повідомив, що Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні.
Читайте також: Міноборони Польщі повідомило про кардинальне погіршення ситуації на кордоні з Білоруссю