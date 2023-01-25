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Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины: без танков, но с ПВО и боеприпасами

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 16:40
Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины: без танков, но с ПВО и боеприпасами - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В нем не будет танков Leopard, так как у Бельгии их нет, но будут системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Об этом сообщает RTL.

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"В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения насущных потребностей украинцев в части ПВО и противотанкового оружия, а также в части боеприпасов", – сказала глава оборонного ведомства Бельгии.

Она отметила, что на складах в Бельгии танков Leopard сейчас нет, так как около 10 лет назад было принято решение перепродать их, поскольку они больше не эксплуатировались.

"Ничто не мешает нам выкупить их обратно, но они не в рабочем состоянии", – сказала министр обороны Бельгии.

Кроме того, по ее словам, бельгийские компании ставят "необоснованную цену" на танки.

"У нас цена перепродажи 500 000 евро за оборудование, которое хранится в ангарах и для которого не проводилось никаких реставрационных работ", – объяснила министр.

  • Бельгия планирует давать Украине больше оружия и согласна, что Россию надо привлечь к ответственности, заявил Кулеба после встречи с бельгийской коллегой Лабиб.
  • Сегодня Шольц объявил, что Германия отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же.

Читайте также: Европа передаст Украине 80 танков на два батальона. США вооружат один батальон – Spiegel

Оксана Житнюк
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пво бельгия военная помощь
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