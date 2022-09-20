Бельгия намерена дать Украине больше оружия – Кулеба
20.09.2022, 06:37
Хаджа Лабиб и Дмитрий Кулеба (фото - lahbib.belgium.be)
Бельгия планирует давать Украине больше оружия и согласна, что Россию надо привлечь к ответственности. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи в США с бельгийской коллегой Хаджой Лабиб.
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"Бельгия намерена направить в Украину больше оружия и активизировать усилия по разминированию", – написал Кулеба.
Глава МИД также проинформировал Лабиб о Киевском договоре безопасности – рекомендациях по гарантиям безопасности Украине от группы Ермака-Расмуссена.
Оба министра согласились, что РФ надо привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины.
- Кулеба с 19 по 23 сентября будет в США. Он поучаствует в дебатах Генассамблеи ООН, встретится с генсеком НАТО, поучаствует в заседании формата Украина-Польша-Британия и проведет ряд встреч.
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