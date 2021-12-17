Белый Дом: Без участия наших союзников переговоров по безопасности в Европе не будет

США видели предложения России о начале переговоров для разрядки кризиса вокруг Украины и будут обсуждать их с европейскими союзниками и партнерами, сказала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. Об этом сообщает Reuters.

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"Без наших европейских союзников и партнеров не может быть никаких переговоров по европейской безопасности", – сказал пресс-секретарь журналистам.

Она также добавила, что США не намерены поступаться "ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность", включая принцип, что все страны "имеют право определять свое собственное будущее и внешнюю политику без давления извне".

Псаки сказала, что Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией на протяжении десятилетий и намерены делать это в будущем для снижения нестабильности, но при этом еще раз подчеркнула, что это взаимодействие будет осуществляться только в партнерстве с европейскими союзниками.

7 декабря 2021-го состоялись переговоры российского президента Путина с лидером США Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Последний заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.

13 декабря глава МИД Литвы Ландсбергис предположил, что Россия готовится к войне с Украиной, и эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО, которые были переданы 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид. Перед этим заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО якобы не ответило на предложения России.

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Сергей Бережной

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