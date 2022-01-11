Белый дом: Не нужно удивляться, если РФ распространит дезинформацию о переговорах в Женеве

Администрация президента США Джо Байдена призывает быть готовыми к тому, что Россия может распространить дезинформацию о переговорах в Женеве. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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"Никто не должен удивляться, если Россия будет распространять дезинформацию об обязательствах, которых не было. Мы призываем всех не поддаваться на дезинформацию", – сказала она.

В Белом доме напомнили, что следуют принципу "никаких переговоров о Европе без Европы и никаких переговоров об Украине без Украины".

Комментируя брифинг Псаки, посольство России в США заявило, что "решительно отвергает подобные инсинуации".

Дипломаты уверяют, что "российские официальные заявления полностью соответствуют действительности".

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Александр Матвиенко

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