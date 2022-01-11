Белый дом: Не нужно удивляться, если РФ распространит дезинформацию о переговорах в Женеве
Администрация президента США Джо Байдена призывает быть готовыми к тому, что Россия может распространить дезинформацию о переговорах в Женеве. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
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"Никто не должен удивляться, если Россия будет распространять дезинформацию об обязательствах, которых не было. Мы призываем всех не поддаваться на дезинформацию", – сказала она.
В Белом доме напомнили, что следуют принципу "никаких переговоров о Европе без Европы и никаких переговоров об Украине без Украины".
Комментируя брифинг Псаки, посольство России в США заявило, что "решительно отвергает подобные инсинуации".
Дипломаты уверяют, что "российские официальные заявления полностью соответствуют действительности".
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января 2022 года на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
- В администрации президента России Путина не видят "существенных поводов для оптимизма" после переговоров с США в Женеве.
- На этой неделе еще состоятся переговоры с РФ в рамках Совета НАТО-Россия и ОБСЕ.
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