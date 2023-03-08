Белый дом: Поражение Украины не остановит Путина, тогда может пролиться кровь американцев
В Белом доме заявили, что поражение Украины в войне против России может привести к тому, что прольется и американская кровь. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, цитирует его Голос Америки.
По его словам, Украина ведет войну за независимость и право существовать как страна.
"Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то это США, потому что нам пришлось бороться за свою независимость по крайней мере дважды. И нам нужна была иностранная помощь для этого", — сказал Кирби.
Он отметил, что война негативно влияет на ситуацию с продовольствием и энергоносителями в мире.
Также представитель Белого дома заявил, что если союзники Украины позволят диктатору Владимиру Путину захватить Украину, то он не остановится на этом.
"Какова будет его следующая цель? И сколько еще денег и крови, в том числе американской крови, это повлечет за собой?" — резюмировал он.
- Утром 8 марта 2023 года президент США Байден поговорил с французским коллегой Макроном: обсудили войну РФ против Украины и противостояние Китаю.
- За день до этого Китай намекнул, что может дать оружие России против Украины, так как США вооружают Тайвань.
- При этом Пекин уверяет, что его отношения с РФ – "не угроза никому", но говорит, что "наступает критический момент".
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