Белый дом: Поражение Украины не остановит Путина, тогда может пролиться кровь американцев

В Белом доме заявили, что поражение Украины в войне против России может привести к тому, что прольется и американская кровь. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, цитирует его Голос Америки.

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По его словам, Украина ведет войну за независимость и право существовать как страна.

"Если какая-то нация на планете понимает суть этого, то это США, потому что нам пришлось бороться за свою независимость по крайней мере дважды. И нам нужна была иностранная помощь для этого", — сказал Кирби.

Он отметил, что война негативно влияет на ситуацию с продовольствием и энергоносителями в мире.

Также представитель Белого дома заявил, что если союзники Украины позволят диктатору Владимиру Путину захватить Украину, то он не остановится на этом.

"Какова будет его следующая цель? И сколько еще денег и крови, в том числе американской крови, это повлечет за собой?" — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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