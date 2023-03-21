Белый дом: Путин знает, как плохо у него идут дела. Активные бои сейчас только в Бахмуте
21.03.2023, 07:23
Джон Кирби (Фото: EPA)
Российский диктатор Владимир Путин знает, как плохо у него идут дела в войне против Украины. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
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По его словам, Путин знает о негативном ходе войны для него, так как более 50% территории, которую РФ оккупировала с начала большой войны, были отбиты обратно украинскими воинами.
"А активные бои сейчас только вокруг Бахмута. И вот сегодня 20 марта, а Бахмут до сих пор не в руках россиян. Теперь они борются за это, но украинцы не сдаются", — сказал Кирби.
Он отметил, что США работают над предоставлением боеприпасов Украине, чтобы она была подготовлена к войне в предстоящие недели и месяцы.
- Артиллерия 40-й бригады ВСУ уничтожила прямым ударом склад боеприпасов из пушки M777.
- 13 марта 2023 года под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца".
- 16 марта в ВСУ заявили, что артиллерия и ракетчики "создали топовый killnet".
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