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Белый дом: Путин знает, как плохо у него идут дела. Активные бои сейчас только в Бахмуте

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 07:23
Белый дом: Путин знает, как плохо у него идут дела. Активные бои сейчас только в Бахмуте - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин знает, как плохо у него идут дела в войне против Украины. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Путин знает о негативном ходе войны для него, так как более 50% территории, которую РФ оккупировала с начала большой войны, были отбиты обратно украинскими воинами. 

"А активные бои сейчас только вокруг Бахмута. И вот сегодня 20 марта, а Бахмут до сих пор не в руках россиян. Теперь они борются за это, но украинцы не сдаются", — сказал Кирби. 

Он отметил, что США работают над предоставлением боеприпасов Украине, чтобы она была подготовлена к войне в предстоящие недели и месяцы. 

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Дмитро Гриниченко
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