Белый дом: Путин знает, как плохо у него идут дела. Активные бои сейчас только в Бахмуте

Российский диктатор Владимир Путин знает, как плохо у него идут дела в войне против Украины. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Путин знает о негативном ходе войны для него, так как более 50% территории, которую РФ оккупировала с начала большой войны, были отбиты обратно украинскими воинами.

"А активные бои сейчас только вокруг Бахмута. И вот сегодня 20 марта, а Бахмут до сих пор не в руках россиян. Теперь они борются за это, но украинцы не сдаются", — сказал Кирби.

Он отметил, что США работают над предоставлением боеприпасов Украине, чтобы она была подготовлена к войне в предстоящие недели и месяцы.

Артиллерия 40-й бригады ВСУ уничтожила прямым ударом склад боеприпасов из пушки M777.

13 марта 2023 года под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца".

16 марта в ВСУ заявили, что артиллерия и ракетчики "создали топовый killnet".

Смотрите также: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом — видео

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.