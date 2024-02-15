Белый дом – республиканцам: Кто блокирует помощь Украине, становится на сторону Путина

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что таким образом законодатели играют на руку Путину, Трампу и Ирану

Карин Жан-Пьер (Фото: ЕРА/Ting Shen)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев, блокирующих проект с дополнительным финансированием национальной безопасности с поддержкой Украины. Она заявила, что таким образом они становятся на сторону российского диктатора Владимира Путина.

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Жан-Пьер напомнила, что до этого республиканцы отвергли двухпартийное соглашение о безопасности границ, поскольку экс-президент США Дональд Трамп был обеспокоен, что "соглашение будет эффективным и подорвет его политику".

"Став перед выбором: присоединиться к президенту Байдену и профсоюзу пограничных патрулей, чтобы защитить нашу границу, республиканцы в Конгрессе стали на сторону Дональда Трампа, фентанила, торговцев людьми и контрабандистов — все из-за политики", – сказала она.

Сейчас, по словам спикера Белого дома, американские законодатели делают то же, только с дополнительным финансированием нацбезопасности. В то же время это играет на руку Путину, добавляет она.

"<...> Шокирует то, что республиканцы в Палате представителей все еще делают это сейчас, становясь на сторону Дональда Трампа, Владимира Путина и Тегерана против нашей оборонно-промышленной базы, против НАТО, против Украины, против наших интересов в Индо-Тихоокеанском регионе", – резюмировала Жан-Пьер.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд на поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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