Білий дім – республіканцям: Ті, хто блокує проєкт з коштами Україні, стають на бік Путіна

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що таким чином законодавці грають на руку Путіну, Трампу та Ірану

Карін Жан-П'єр (Фото: ЕРА/Ting Shen)

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розкритикувала республіканців, які блокують проєкт з додатковим фінансуванням національної безпеки з підтримкою України. Вона заявила, що таким чином вони стають на бік російського диктатора Володимира Путіна.

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Жан-П'єр нагадала, що до цього республіканці відкинули двопартійну угоду про безпеку кордонів, оскільки експрезидент США Дональд Трамп був занепокоєний, що "угода буде ефективною і підірве його політику".

"Ставши перед вибором: приєднатися до президента Байдена та профспілки прикордонних патрулів, щоб захистити наш кордон, республіканці в Конгресі натомість стали на бік Дональда Трампа, фентанілу, торговців людьми та контрабандистів — усе через політику", – сказала вона.

Зараз, за словами речниці Білого дому, американські законодавці роблять те саме, тільки з додатковим фінансуванням нацбезпеки. Водночас це грає на руку Путіну, додає вона.

"<...> Шокує те, що республіканці в Палаті представників все ще роблять це зараз, стаючи на бік Дональда Трампа, Володимира Путіна і Тегерана проти нашої оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні", – резюмувала Жан-П'єр.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні розміром $60 млрд, США довелося припинили постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.

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