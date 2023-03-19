Белый дом: Россия и Китай пытаются сломать под себя мировой порядок

Россию и Китай не устраивает действующий мировой порядок и они пытаются его "перетряхнуть" в своих интересах. Об этом заявил в программе Fox News Sunday представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Кирби сказал, что Китай и Россия – "две страны, которые недовольны основанным на правилах международным порядком, который США и многие наши союзники и партнеры создали после окончания Второй мировой войны", и поэтому эти две страны "хотели бы глобально переписать правила игры".

США будут внимательно следить за результатами ожидаемой на этой неделе встречи лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, которые "в последнее время расширяют сотрудничество и отношения", заявил Кирби.

По его мнению, если на этой встрече прозвучит какой-то призыв к "прекращению огня", это будет прямая попытка "ратифицировать" завоевания россиян в Украине по состоянию на сейчас.

"Мы надеемся, и мы уже говорили об этом, что президент Си позвонит и поговорит с президентом Зеленским, потому что мы считаем, что китайцам необходимо получить точку зрения Украины", – сказал Кирби.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

17 марта глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Зеленский готов к разговору с Си Цзиньпином.

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Сергій Бережний

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