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Белый дом: Россия и Китай пытаются сломать под себя мировой порядок

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 22:08
Белый дом: Россия и Китай пытаются сломать под себя мировой порядок - Фото
Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото - пресс-служба Кремля)

Россию и Китай не устраивает действующий мировой порядок и они пытаются его "перетряхнуть" в своих интересах. Об этом заявил в программе Fox News Sunday представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кирби сказал, что Китай и Россия – "две страны, которые недовольны основанным на правилах международным порядком, который США и многие наши союзники и партнеры создали после окончания Второй мировой войны", и поэтому эти две страны "хотели бы глобально переписать правила игры".

США будут внимательно следить за результатами ожидаемой на этой неделе встречи лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, которые "в последнее время расширяют сотрудничество и отношения", заявил Кирби.

По его мнению, если на этой встрече прозвучит какой-то призыв к "прекращению огня", это будет прямая попытка "ратифицировать" завоевания россиян в Украине по состоянию на сейчас.

"Мы надеемся, и мы уже говорили об этом, что президент Си позвонит и поговорит с президентом Зеленским, потому что мы считаем, что китайцам необходимо получить точку зрения Украины", – сказал Кирби.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: США: Китай поддерживал РФ в войне, он может на нее повлиять. Ждем разговор Си и Зеленского

Сергій Бережний
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Китай владимир путин белый дом си цзиньпин джон кирби
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