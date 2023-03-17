UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай не готов вооружать Россию в данный момент, хотим говорить с Си Цзиньпином — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 11:21
Китай не готов вооружать Россию в данный момент, хотим говорить с Си Цзиньпином — Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Китай не готов оказывать военную помощь России в данный момент. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, президент Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с главой КНР Си Цзиньпином

"Я не думаю, что для Китая наступил такой момент, когда он готов вооружить Россию", — сказал министр.

Также он отметил: не было никаких признаков, что Россия готова вести переговоры об окончании войны, однако любые конфликты заканчиваются за столом переговоров. 

"Моя цель как министра иностранных дел — убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", — подчеркнул Кулеба. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: США: Китай поддерживал РФ в войне, он может на нее повлиять. Ждем разговор Си и Зеленского

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Китай война си цзиньпин военная помощь дмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 