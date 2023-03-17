Китай не готов вооружать Россию в данный момент, хотим говорить с Си Цзиньпином — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Китай не готов оказывать военную помощь России в данный момент. Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, президент Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с главой КНР Си Цзиньпином.

"Я не думаю, что для Китая наступил такой момент, когда он готов вооружить Россию", — сказал министр.

Также он отметил: не было никаких признаков, что Россия готова вести переговоры об окончании войны, однако любые конфликты заканчиваются за столом переговоров.

"Моя цель как министра иностранных дел — убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", — подчеркнул Кулеба.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.

По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает.

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Дмитро Гриниченко

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