Китай не готов вооружать Россию в данный момент, хотим говорить с Си Цзиньпином — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Китай не готов оказывать военную помощь России в данный момент. Об этом он сообщил в интервью BBC.
По его словам, президент Владимир Зеленский готов к телефонному разговору с главой КНР Си Цзиньпином.
"Я не думаю, что для Китая наступил такой момент, когда он готов вооружить Россию", — сказал министр.
Также он отметил: не было никаких признаков, что Россия готова вести переговоры об окончании войны, однако любые конфликты заканчиваются за столом переговоров.
"Моя цель как министра иностранных дел — убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", — подчеркнул Кулеба.
- Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины. Пекин это отрицает.
- По данным Reuters, глава КНР планирует поехать в Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.
- США призывали Китай к разговору Си Цзиньпина с Зеленским, но Украина пока не подтверждает.
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