Белый дом: Справедливый мир в Украине для Байдена — это ее территориальная целостность

В Белом доме заявили, что справедливый мир в Украине должен предусматривать суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом на брифинге сообщила спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, Джо Байден поддерживает справедливый мир, который должен включать в себя принципы Организации объединенных наций — суверенитет и территориальную целостность. Она отметила, что это является одной из целей США на 2023 год.

Жан-Пьер заявила, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а наоборот поднимает ставки в войне против Украины.

"Они удваивают ставку на аннексию украинской территории и настаивают на том, что они ее сохранят. И это то, что они делают. Так что это вообще не основа для настоящей дипломатии", — сказала она.

Спикер Белого дома подчеркнула, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы она была в более выгодном положении, когда наступит момент переговоров.

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Дмитро Гриниченко

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