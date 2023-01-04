Белый дом: Справедливый мир в Украине для Байдена — это ее территориальная целостность
В Белом доме заявили, что справедливый мир в Украине должен предусматривать суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом на брифинге сообщила спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер.
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По ее словам, Джо Байден поддерживает справедливый мир, который должен включать в себя принципы Организации объединенных наций — суверенитет и территориальную целостность. Она отметила, что это является одной из целей США на 2023 год.
Жан-Пьер заявила, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а наоборот поднимает ставки в войне против Украины.
"Они удваивают ставку на аннексию украинской территории и настаивают на том, что они ее сохранят. И это то, что они делают. Так что это вообще не основа для настоящей дипломатии", — сказала она.
Спикер Белого дома подчеркнула, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы она была в более выгодном положении, когда наступит момент переговоров.
- Война России против Украины закончится, когда Вооруженные Силы Украины выйдут на границы 1991 года, все остальное будет заморозкой конфликта, заявлял Зеленский.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина будет последовательно освобождать все свои территории до выхода на границы 1991 года, включая Крым.
- Залужный: Главной задачей является освобождение территорий Украины в границах 1991 года.
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