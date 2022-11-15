Белый дом: Визитом в Херсон Зеленский показал, что Украина продолжит свое наступление

Своим визитом в Херсон президент Владимир Зеленский показал, что Украина будет дальше возвращать свои территории. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью Bloomberg.

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По его словам, Зеленский дал понять визитом в освобожденный областной центр, что Украина будет возвращать территории и восстанавливать свой суверенитет.

Он отметил, что только Украина будет решать, когда и при каких условиях вести переговоры с Россией.

"США будут и далее поддерживать Украину, чтобы она побеждала на поле боя, пока они не решат, что готовы к дипломатии", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не показывает никакой готовности к реальным переговорам, закупая оружие у Ирана и продолжая усиливать аннексию оккупированных территорий.

14 ноября президент приехал в Херсон и сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед, и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны". Кроме этого, он поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.

Объясняя причину визита в город через несколько дней после освобождения, Зеленский сказал, что он приехал из-за того, что нужно говорить о Херсоне, поддерживать местных жителей и быть здесь, чтобы люди чувствовали, что Украина возвращается.

Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.

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Дмитро Гриниченко

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