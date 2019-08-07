"Переговоры идут". Берлин о встрече по обострению в Донбассе

Ульрике Деммер (скриншот видео phoenix)

7 августа официальный представитель немецкого правительства Ульрике Деммер сообщила журналистам, что пока не может сообщить дату встречи лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Вы знаете, как нам важен нормандский формат. Переговоры идут постоянно. О планах встречи я пока сообщить не могу", - заявила Деммер.

Сегодня утром президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости встретиться с лидерами нормандской четверки, чтобы "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну"

6 августа Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных около Павлополя.

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