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Берлин просит Конгресс США не вводить новые санкции против СП-2 – Axios

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2021, 18:15
Берлин просит Конгресс США не вводить новые санкции против СП-2 – Axios - Фото
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Правительство Германии призвало конгрессменов США не вводить новые санкции против газопровода Северный поток – 2, утверждая, что это "ослабит доверие к США" и "в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству". Об этим 28 ноября пишет американский информационный портал Axios со ссылкой на полученный ими документ.

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Документ, как пишет Axios, носит непубличный характер и призван показать, что Германия всерьез воспринимает свои обязательства по совместному с США заявлению от 21 июля о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. В документе сказано, что Берлин сделает все необходимое, чтобы удержать Россию от "ненадлежащего использования трубопровода в агрессивных политических целях". Однако в Германии обеспокоены тем, что возобновление Конгрессом США практики односторонних санкций "подорвет совместные усилия и серьезно ослабит трансатлантическое единство в отношении России".

Axios указывает, что в документе говорится о "решительном намерении" Германии удержать Россию от использования газопровода в качестве "энергетического оружия", в то время как "по мнению ряда экспертов, Россия уже это сделала, когда спровоцировала энергетический кризис в Евросоюзе и затем заявила, что запуск СП-2 позволит такие кризисы предотвратить".

Axios считает, что изложенная в документе аргументация не будет достаточно убедительна для членов Конгресса. 

Комментируя для Axios этот документ, высокопоставленный источник в Госдепартаменте США сказал: "Наш подход гораздо шире, чем просто поддержание альянса; мы делаем то, что будет наиболее эффективным для защиты и сохранения энергетической безопасности Украины".

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Сергей Бережной
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Германия санкции конгресс сша Северный поток 2 утечка джо байден axios
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