Берлин просит Конгресс США не вводить новые санкции против СП-2 – Axios
Правительство Германии призвало конгрессменов США не вводить новые санкции против газопровода Северный поток – 2, утверждая, что это "ослабит доверие к США" и "в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству". Об этим 28 ноября пишет американский информационный портал Axios со ссылкой на полученный ими документ.
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Документ, как пишет Axios, носит непубличный характер и призван показать, что Германия всерьез воспринимает свои обязательства по совместному с США заявлению от 21 июля о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. В документе сказано, что Берлин сделает все необходимое, чтобы удержать Россию от "ненадлежащего использования трубопровода в агрессивных политических целях". Однако в Германии обеспокоены тем, что возобновление Конгрессом США практики односторонних санкций "подорвет совместные усилия и серьезно ослабит трансатлантическое единство в отношении России".
Axios указывает, что в документе говорится о "решительном намерении" Германии удержать Россию от использования газопровода в качестве "энергетического оружия", в то время как "по мнению ряда экспертов, Россия уже это сделала, когда спровоцировала энергетический кризис в Евросоюзе и затем заявила, что запуск СП-2 позволит такие кризисы предотвратить".
Axios считает, что изложенная в документе аргументация не будет достаточно убедительна для членов Конгресса.
Комментируя для Axios этот документ, высокопоставленный источник в Госдепартаменте США сказал: "Наш подход гораздо шире, чем просто поддержание альянса; мы делаем то, что будет наиболее эффективным для защиты и сохранения энергетической безопасности Украины".
- С конца 2019 года США регулярно вводили санкции против компаний-участников Северного потока-2. В мае 2021-го о США отказались от санкций против немецкого оператора проекта, компании Nord Stream 2. В июне в Госдепе заявляли, что США продолжат вводить санкции против компаний и физлиц, связанных с Северным потоком-2.
- 15 июля в Вашингтоне трубопровод обсудили президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель. Они заявили, что РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. После этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам трубопровода Северный поток-2.
- 21 июля Госдеп раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. Там добавили, что по-прежнему считают российский трубопровод геополитическим проектом и плохой сделкой. В свою очередь Украина заявила, что инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией. Также Украина и Польша обнародовали общее заявление, в котором отметили, что стороны будут работать вместе со своими союзниками для противодействия запуску газопровода.
- 24 ноября 2021 года спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат следить за реализацией проекта Северный поток-2 и при необходимости вводить дополнительные санкции.
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