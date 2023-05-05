Берлинская полиция запретила и российские, и украинские флаги на 8 и 9 мая

Полиция Берлина запретила использование и российских, и украинских флагов во время массовых мероприятий 8 и 9 мая. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на заявление ведомства.

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Флаги РФ и Украины будут запрещены вокруг советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер Хайде.

В сообщении говорится, что для обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней Советской Армии" также будут запрещены маршевые и военные песни вокруг мемориалов.

Под запрет попали "восклицания, которые из-за сложившейся ситуации пригодны для одобрения или прославления войны России против Украины", отметили в полиции.

8 и 9 мая будут отмечать 78-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе.

Запрет на украинские флаги вводили в Берлине и в 2022 году, тогдашний посол в ФРГ Мельник назвал его "пощечиной Украине".

12 апреля 2023 года россияне отменили все массовые мероприятия на майские праздники.

20 апреля в Латвии запретили празднование 9 мая.

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Артем Джеріпа

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