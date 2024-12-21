Бернс посетил Украину с последним визитом в качестве директора ЦРУ
Украину посетил с последним визитом в качестве директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Билл Бернс. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что провел много встреч с Бернсом за время полномасштабной войны и поблагодарил его за помощь.
"Обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи – и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира – проходили без официального информирования", – заявил Зеленский.
Но о последнем визите Бернса в Украину в должности директора ЦРУ глава государства решил рассказать публично.
"Тайны не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверняка еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", – резюмировал президент.
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