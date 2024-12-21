Бернс відвідав Україну з останнім візитом як директор ЦРУ
Україну відвідав з останнім візитом як директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Білл Бернс. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що провів багато зустрічей з Бернсом за час повномасштабної війни й подякував йому за допомогу.
"Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувалися без офіційного інформування", – заявив Зеленський.
Але про останній візит Бернса до України на посаді очільника ЦРУ глава держави вирішив розповісти публічно.
"Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Неодмінно ще побачимось, і обовʼязково побачимо, як ця війна завершиться реальним, надійним миром, заради якого ми й працюємо разом", – резюмував президент.
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