Бернс відвідав Україну з останнім візитом як директор ЦРУ

Володимир Зеленський зазначив, що провів багато зустрічей з Біллом Бернсом за час повномасштабної війни

Володимир Зеленський та Білл Бернс (Фото: ОП)

Україну відвідав з останнім візитом як директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Білл Бернс. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що провів багато зустрічей з Бернсом за час повномасштабної війни й подякував йому за допомогу.

"Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі – і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу – відбувалися без офіційного інформування", – заявив Зеленський.

Але про останній візит Бернса до України на посаді очільника ЦРУ глава держави вирішив розповісти публічно.

"Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Неодмінно ще побачимось, і обовʼязково побачимо, як ця війна завершиться реальним, надійним миром, заради якого ми й працюємо разом", – резюмував президент.