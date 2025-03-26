Без наказания от США, россияне будут нарушать договоренности – дипломат Хара
Россияне будут нарушать договоренности при первой возможности, если за это не будет наказание со стороны США – экономических санкций, военного удара или чего-либо еще. Такое мнение в комментарии к статье LIGA.net высказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.
Россияне знают, что США заинтересованы в скорейшем прекращении огня, поэтому будут этим пользоваться, сказал Хара.
"Я бы разделил переговоры на три этапа. Первый – временное и выборочное прекращение огня. Второй – длительное. Третий – так называемые мирные переговоры. Мы на первом", – считает он.
По словам дипломата, Украина и США договорились о безусловном и всестороннем прекращении огня на 30 дней. Путин его отбросил или предложил альтернативу – временное, частичное условное перемирие. Он говорит о требованиях высокого уровня. Не верю, что можем заключить настоящее мирное соглашение с РФ в ближайшей перспективе.
- 23-25 марта делегации Украины, США и России в Эр-Рияде вели переговоры о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной в Черном море.
- В случае нарушения перемирия со стороны России, Украина должна немедленно сообщить об этом США и предоставить доказательства, сообщил президент Владимир Зеленский.
- Министр обороны Рустем Умеров поделился результатами переговоров. Он подчеркнул, что перемещение российских военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренностей и "в таком случае Украина законно сможет реализовывать право на самозащиту".