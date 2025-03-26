Без покарання від США, росіяни будуть порушувати домовленості – дипломат Хара

Зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії 11 березня (Фото: Сторінка Рустема Умєрова в Х)

Росіяни будуть порушувати домовленості за першої нагоди, якщо за це не буде покарання з боку США – економічних санкцій, військового удару чи чогось ще. Таку думку в коментарі до статті LIGA.net висловив дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Росіяни знають, що США зацікавлені в якнайшвидшому припиненні вогню, тому будуть цим користатися, сказав Хара.

"Я б розділив перемовини на три етапи. Перший – тимчасове і вибіркове припинення вогню. Другий – тривале. Третій – так звані мирні переговори. Ми на першому", – вважає він.

За словами дипломата, Україна і США домовилися про безумовне і всебічне припинення вогню на 30 днів. Путін його відкинув чи запропонував альтернативу – тимчасове, часткове умовне перемир’я. Він розповідає про вимоги високого рівня. Не вірю, що можемо укласти справжню мирну угоду з РФ у найближчій перспективі.