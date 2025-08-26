Без решения Волынского вопроса шансы Украины на вступление в ЕС невелики, заявили в Польше
Путь Украины к членству в Евросоюзе будет осложнен, если Киев не решит проблемы с эксгумацией жертв Волынской трагедии и увековечиванием их памяти. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул это на недавнем пресс-брифинге, передает PAP.
"Я говорил это много раз – если Украина не примирится с геноцидом на Волыни, если не будет эксгумации или почтения памяти, она не будет иметь никаких шансов на вступление в Европейский Союз", – заявил он.
По словам министра, Польская крестьянская партия (PSL) поддерживает инициативу президента Польши о введении уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской символики" и приравнивании ее к нацистской. Однако такие решения не могут стать частью российской пропагандистской линии, подчеркнул он.
"Бандера был преступником, это не подлежит никакому сомнению. Геноцид на Волыни – один из самых страшных актов террора против нации в истории нашей цивилизации, Украина должна ответить за это, должны быть памятники, эксгумация, достойное захоронение. Мы никогда от этого не отступим", – сказал польский министр.
Косиняк-Камыш заявил, что каждый раз, когда "топтали хорошее имя Польши", он выражал "четкую и решительную оппозицию". Однако отказываться от поддержки воюющей Украины – противоречит интересам безопасности польского государства.
"Помогать воюющей Украине – это также строить безопасную Польшу", – подчеркнул вице-премьер.
- 12 июля тогда еще кандидат в президенты Польши Навроцкий попросил Зеленского о более масштабной эксгумации жертв Волынской трагедии.
- 6 августа сообщалось, что в сентябре Украина планирует начать поисково-эксгумационные работы в Польше.
- 25 августа стало известно, что во Львове эксгумировали останки около 40 польских военных времен Второй мировой войны.
