Без решения Волынского вопроса шансы Украины на вступление в ЕС невелики, заявили в Польше

Косиняк-Камыш заявил, что Польша будет и дальше настаивать на эксгумации жертв и на увековечивании памяти

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: x.com/KosiniakKamysz)

Путь Украины к членству в Евросоюзе будет осложнен, если Киев не решит проблемы с эксгумацией жертв Волынской трагедии и увековечиванием их памяти. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул это на недавнем пресс-брифинге, передает PAP.

"Я говорил это много раз – если Украина не примирится с геноцидом на Волыни, если не будет эксгумации или почтения памяти, она не будет иметь никаких шансов на вступление в Европейский Союз", – заявил он.

По словам министра, Польская крестьянская партия (PSL) поддерживает инициативу президента Польши о введении уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской символики" и приравнивании ее к нацистской. Однако такие решения не могут стать частью российской пропагандистской линии, подчеркнул он.

"Бандера был преступником, это не подлежит никакому сомнению. Геноцид на Волыни – один из самых страшных актов террора против нации в истории нашей цивилизации, Украина должна ответить за это, должны быть памятники, эксгумация, достойное захоронение. Мы никогда от этого не отступим", – сказал польский министр.

Косиняк-Камыш заявил, что каждый раз, когда "топтали хорошее имя Польши", он выражал "четкую и решительную оппозицию". Однако отказываться от поддержки воюющей Украины – противоречит интересам безопасности польского государства.

"Помогать воюющей Украине – это также строить безопасную Польшу", – подчеркнул вице-премьер.