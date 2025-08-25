Во Львове эксгумированы останки около 40 польских военных времен Второй мировой – фото
Во Львове совместная украинско-польская экспедиция обнаружила братскую могилу польских жертв Второй мировой войны. Предварительно речь идет об эксгумации около 40 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
В состав экспедиции вошли украинские и польские судебно-медицинские эксперты, антропологи и историки. Они исследовали территорию старого кладбища бывшей деревни Збоиська (или Збоища), которая сейчас находится в пределах Львова. Здесь были похоронены польские солдаты, погибшие в начале Второй мировой войны.
Предварительно было эксгумировано около 40 тел военнослужащих, но точное количество погибших станет известно после опознания останков.
Среди обнаруженных артефактов – пуговицы от военной формы, знаки различия, оружие, шлемы, а также жетоны с номерами. На одном из них сохранилась выгравированная собственными руками фамилия солдата.
"Мы понимаем, что это трагедия двух народов – украинского и польского, которые стали жертвами тоталитарных режимов. Важно, что поисковые работы проводятся в формате совместной экспедиции. Это свидетельствует о взаимной готовности к диалогу и взаимоуважению", – отметил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.
По его словам, польская сторона заявила о намерении провести поисково-экгумационные работы на 13 локациях на территории Украины. Также такие работы планируются в четырех местах на территории Польши. Работы проводятся поэтапно: отрабатывается объект, проводится эксгумация, а затем перезахоронение.
- В Украине долгое время действовал мораторий на эксгумацию жертв Волынской трагедии.
- 11 января в польском Министерстве культуры сообщилиУкраина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется поиск и эксгумация останков "жертв взаимных исторических конфликтов".
- 13 января стало известно, что Украина дала разрешение. на эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- 24 апреля начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии, которые завершились в начале мая.
- 11 июня стало известно, что стороны договорились о проведении новых поисково-экгумационных работ.
- Нв конце сентября украинская экспедиция начнётся Поиски ведутся в деревне Юречково, недалеко от Перемышля в Польше.
