Во Львове эксгумированы останки около 40 польских военных времен Второй мировой – фото

Место работы экспедиции (Фото: Минкульт)

Во Львове совместная украинско-польская экспедиция обнаружила братскую могилу польских жертв Второй мировой войны. Предварительно речь идет об эксгумации около 40 военнослужащих. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В состав экспедиции вошли украинские и польские судебно-медицинские эксперты, антропологи и историки. Они исследовали территорию старого кладбища бывшей деревни Збоиська (или Збоища), которая сейчас находится в пределах Львова. Здесь были похоронены польские солдаты, погибшие в начале Второй мировой войны.

Предварительно было эксгумировано около 40 тел военнослужащих, но точное количество погибших станет известно после опознания останков.

Среди обнаруженных артефактов – пуговицы от военной формы, знаки различия, оружие, шлемы, а также жетоны с номерами. На одном из них сохранилась выгравированная собственными руками фамилия солдата.

"Мы понимаем, что это трагедия двух народов – украинского и польского, которые стали жертвами тоталитарных режимов. Важно, что поисковые работы проводятся в формате совместной экспедиции. Это свидетельствует о взаимной готовности к диалогу и взаимоуважению", – отметил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.

По его словам, польская сторона заявила о намерении провести поисково-экгумационные работы на 13 локациях на территории Украины. Также такие работы планируются в четырех местах на территории Польши. Работы проводятся поэтапно: отрабатывается объект, проводится эксгумация, а затем перезахоронение.

Фото: Министерство культуры

Фото: Министерство культуры

Фото: Министерство культуры

Фото: Министерство культуры