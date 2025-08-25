Remains of about 40 Polish soldiers from World War II exhumed in Lviv – photos
In Lviv, a joint Ukrainian-Polish expedition discovered a mass grave of Polish victims of World War II. Preliminary reports indicate the exhumation of approximately 40 soldiers. This was reported... reports Ministry of Culture and Strategic Communications of Ukraine.
The expedition included Ukrainian and Polish forensic experts, anthropologists, and historians. They investigated the territory of the old cemetery of the former village of Zboiska (or Zboischcha), which is now located within Lviv. Polish soldiers who died at the beginning of World War II were buried here.
Approximately 40 military personnel's bodies have been exhumed so far, but the exact number of casualties will be known after the remains are identified.
Among the artifacts found are buttons from military uniforms, insignia, weapons, helmets, and tokens with numbers. One of them still has the soldier's surname engraved on it by hand.
"We understand that this is a tragedy of two nations – Ukrainian and Polish, who became victims of totalitarian regimes. It is important that the search operations are taking place in the format of a joint expedition. This demonstrates a mutual willingness to dialogue and mutual respect," said Andriy Nadjos, Deputy Minister of Culture and Strategic Communications.
According to him, the Polish side announced its intention to conduct search and exhumation work in 13 locations in Ukraine. Such work is also planned in four locations in Poland. The work is carried out in stages: the site is surveyed, exhumation is performed, and then reburial.
- In Ukraine, there has been a moratorium on the exhumation of victims of the Volyn tragedy for a long time.
- On January 11th, at the Polish Ministry of Culture reported / announced / notified / informed / said, that Ukraine and Poland have exchanged lists of locations where they plan to search for and exhume the remains of "victims of mutual historical conflicts".
- On January 13, it became known that Ukraine has granted permission. for the exhumation of the remains of Polish victims of the Volyn tragedy in the Ternopil region.
- April 24th marked the start of... exhumation work remains of Polish victims of the Volhynia tragedy, which have ended / have been completed / are over at the beginning of May.
- June 11th has become known, that the parties agreed to conduct new search and exhumation operations.
- Nat the end of September, a Ukrainian expedition will begin search in the village of Jureczkowa, near Przemyśl in Poland.
