У Львові ексгумовано рештки близько 40 польських військових часів Другої світової – фото

Місце роботи експедиції (Фото: Мінкульт)

У Львові спільна українсько-польська експедиція знайшла братське поховання польських жертв Другої світової війни. Попередньо йдеться про ексгумацію близько 40 військових. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

До складу експедиції увійшли українські та польські судмедексперти, антропологи й історики. Вони дослідили територію старого цвинтаря колишнього села Збоїська (або Збоїща), що нині розташоване у межах Львова. Тут були поховані польські воїни, що загинули на початку Другої світової.

Попередньо було ексгумовано тіла близько 40 військових, але точна кількість загиблих буде відома після ідентифікації останків.

Серед знайдених артефактів – ґудзики від військової форми, ознаки звань, зброя, шоломи, а також жетони з номерами. На одному з них збереглося викарбуване власноруч прізвище солдата.

"Ми розуміємо, що це трагедія двох народів – українського та польського, які стали жертвами тоталітарних режимів. Важливо, що пошукові роботи відбуваються у форматі спільної експедиції. Це свідчить про взаємну готовність до діалогу і взаємоповаги", – зазначив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.

За його словами, польська сторона заявила про намір провести пошуково-ексгумаційні роботи у 13 локаціях на території України. Також такі роботи плануються у чотирьох місцях на території Польщі. Роботи проводяться поетапно: відпрацьовується об’єкт, проводиться ексгумація, а потім перепоховання.

