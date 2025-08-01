Нові ексгумаційні роботи у Польщі та Україні можуть розпочатися 4 серпня – Сікорський

Пошукові експедиції заплановані у польському селі Юречкова та у Львові

Радослав Сікорський та Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Експедиція з ексгумації загиблих польських військовослужбовців в Україні та експедиція з пошуку українських жертв етнічних чисток у Польщі, які раніше були погоджені країнами, можуть розпочатися у понеділок, 4 серпня. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає РАР.

"Ми очікуємо на початок українських робіт у селі Юречкова та польських ексгумацій в районі Збоїська у Львові. Роботи можуть розпочатися вже в понеділок", – заявив керівник польської дипломатії.

За його словами, прогрес у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії є успіхом польсько-української співпраці.

"Видаються подальші дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт", – додав він.

Село Юречкова (також Юркова) – бойківське село, що розташоване за два кілометри від кордону з Україною. На території села, раніше заселеного переважно українцями, 1947 року проводилися етнічні чистки.

Польські військові поховані на території колишнього села Збоїська (або Збоїща), що нині розташоване у межах Львова.