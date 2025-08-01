Новые работы по эксгумации в Польше и Украине могут начаться 4 августа – Сикорский

Поисковые экспедиции запланированы в польской деревне Юречкова и во Львове

Радослав Сикорский и Андрей Сибига (Фото: МИД)

Экспедиция по эксгумации польских военнослужащих, погибших в Украине, и экспедиция по поиску украинских жертв этнических чисток в Польше, ранее согласованные странами, могут начаться в понедельник, 4 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает RAR.

"Мы ожидаем начала украинских работ в селе Юречкова и польских эксгумаций в районе Збоища во Львове. Работы могут начаться уже в понедельник", – заявил глава польской дипломатии.

По его словам, прогресс в поиске и эксгумации жертв Волынской трагедии является успехом польско-украинского сотрудничества.

"Выдаются дальнейшие разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ", – добавил он.

Юречкова (также Юркова) – бойковское село в двух километрах от границы с Украиной. На территории села, ранее заселенного преимущественно украинцами, в 1947 году проводились этнические чистки.

Польские военные похоронены на территории бывшего села Збоища, которое в настоящее время находится в границах Львова.