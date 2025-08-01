Новые работы по эксгумации в Польше и Украине могут начаться 4 августа – Сикорский
Экспедиция по эксгумации польских военнослужащих, погибших в Украине, и экспедиция по поиску украинских жертв этнических чисток в Польше, ранее согласованные странами, могут начаться в понедельник, 4 августа. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает RAR.
"Мы ожидаем начала украинских работ в селе Юречкова и польских эксгумаций в районе Збоища во Львове. Работы могут начаться уже в понедельник", – заявил глава польской дипломатии.
По его словам, прогресс в поиске и эксгумации жертв Волынской трагедии является успехом польско-украинского сотрудничества.
"Выдаются дальнейшие разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ", – добавил он.
Юречкова (также Юркова) – бойковское село в двух километрах от границы с Украиной. На территории села, ранее заселенного преимущественно украинцами, в 1947 году проводились этнические чистки.
Польские военные похоронены на территории бывшего села Збоища, которое в настоящее время находится в границах Львова.
- В Украине долгое время действовал мораторий на эксгумацию жертв Волынской трагедии.
- 11 января в польском Министерстве культуры сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется поиск и эксгумация останков "жертв взаимных исторических конфликтов".
- 13 января стало известно, что Украина дала разрешение на эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- 24 апреля начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии, которые завершились в начале мая.
- 11 июня стало известно, что стороны договорились о проведении новых поисково-эксгумационных работ.
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