Без розв'язання Волинського питання шанси України на вступ до ЄС невеликі, заявили в Польщі

Косиняк-Камиш заявив, що Польща й надалі наполягатиме на ексгумації жертв і на увічненні пам'яті

Владислав Косиняк-Камиш (Фото: x.com/KosiniakKamysz)

Шлях України до членства в Євросоюзі буде ускладнений, якщо Київ не розв'яже проблеми з ексгумацією жертв Волинської трагедії та увічненням їхньої пам'яті. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наголосив на цьому на нещодавньому пресбрифінгу, передає PAP.

"Я говорив це багато разів – якщо Україна не примириться з геноцидом на Волині, якщо не буде ексгумації або вшанування пам'яті, вона не матиме жодних шансів на вступ до Європейського Союзу", – заявив він.

За словами міністра, Польська селянська партія (PSL) підтримує ініціативу президента Польщі щодо запровадження кримінальної відповідальності за пропаганду "бандерівської символіки" та прирівнювання її до нацистської. Однак такі рішення не можуть стати частиною російської пропагандистської лінії, підкреслив він.

"Бандера був злочинцем, це не підлягає жодному сумніву. Геноцид на Волині – один із найстрашніших актів терору проти нації в історії нашої цивілізації, Україна має відповісти за це, мають бути пам'ятники, ексгумація, гідне поховання. Ми ніколи від цього не відступимо", – сказав польський міністр.

Косиняк-Камиш заявив, що щоразу, коли "топтали гарне ім'я Польщі", він висловлював "чітку й рішучу опозицію". Однак відмовлятися від підтримки воюючої України – суперечить інтересам безпеки польської держави.

"Допомагати Україні, яка воює, – це також будувати безпечну Польщу", – наголосив віцепрем'єр.