У вересні Україна планує розпочати пошуково-ексгумаційні роботи у Польщі

Андрій Наджос (Фото: Мінкультури)

У вересні Україна готується розпочати пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.

Він розповів, що в грудні 2024 року Україна та Польща обмінялися списками можливих місць для таких робіт: поляки передали 13 локацій, українці – чотири.

Посадовець розповів, що українська сторона готується до таких робіт на території Польщі – в селищі Юречкова.

"Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів", – пояснив Наджос.