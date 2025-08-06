У вересні Україна планує розпочати пошуково-ексгумаційні роботи у Польщі
У вересні Україна готується розпочати пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.
Він розповів, що в грудні 2024 року Україна та Польща обмінялися списками можливих місць для таких робіт: поляки передали 13 локацій, українці – чотири.
Посадовець розповів, що українська сторона готується до таких робіт на території Польщі – в селищі Юречкова.
"Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів", – пояснив Наджос.
- 11 січня у польському Мінкульті повідомили, що Україна та Польща передали одна одній списки місць, де планується проведення пошуку й ексгумації останків "жертв взаємних історичних конфліктів".
- 24 квітня розпочалися роботи з ексгумації останків польських жертв Волинської трагедії у Тернопільській області, які завершилися на початку травня.
- 4 серпня у Львові розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського.
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